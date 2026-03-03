Возрастное ограничение 18+
Экс‑руководительницу бисертского архива будут судить за хищение казённых средств
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшую руководительницу архива Бисертского городского округа будут судить за хищение средств казённого учреждения.
Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в присвоении имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщили в областной прокуратуре.
По версии следствия, с 2023 по 2025 год она присвоила себе 60,3 тысячи рублей из средств фонда оплаты труда, выделенных для работников архива, которые временно замещали отсутствующих сотрудников.
Уголовное дело рассмотрит Нижнесергинский районный суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в присвоении имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщили в областной прокуратуре.
По версии следствия, с 2023 по 2025 год она присвоила себе 60,3 тысячи рублей из средств фонда оплаты труда, выделенных для работников архива, которые временно замещали отсутствующих сотрудников.
Уголовное дело рассмотрит Нижнесергинский районный суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За махинации с НДС будут судить бизнесмена из Екатеринбурга
26 февраля 2026
26 февраля 2026