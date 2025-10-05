Возрастное ограничение 18+
Из-за подростков в Екатеринбурге водители трамваев не хотят ездить на Вторчермет
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после случая на конечной остановке трамвайного маршрута №15 на Вторчермете, где подросток выстрелил в водителя, в трамваях стали давать инструкции о том, что нужно делать, если дети начинают хулиганить в вагонах.
На это обратило внимание издание «Сигнал Урал».
Такой текст зачитывают водители между остановками, пишет издание.
Также пассажиров предупреждают о том, что, если нападения продолжатся, трамваи перестанут ходить на Вторчермет, Керамику и в Солнечный.
«Если вы заметили, что несовершеннолетние пытаются зацепиться за вагон или между вагонами, залезть на крышу во время движения, открывают двери, если они пытаются залезть во вторую кабину водителя во втором вагоне – пожалуйста, сигнализируйте водителю, сами не пытайтесь их остановить – они нападают на людей»,
– говорится в записи.
