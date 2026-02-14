Возрастное ограничение 18+
Юные инженеры из Екатеринбурга придумали, как сделать остановки и дороги безопаснее
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Школьники из екатеринбургского клуба программирования и робототехники «Робокод» подготовили инженерные проекты по теме безопасного движения и представят их на международном чемпионате по робототехнике «Красноярск 7.0». об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Команды разработали несколько решений, связанных с городской инфраструктурой. Среди них — проект «Безопасная остановка», который должен снизить риск для пешеходов в зонах посадки транспорта. Также ребята предложили систему «резервной полосы движения» для разгрузки трафика в часы пик.
Ещё одна разработка – устройство с инфракрасным излучателем, которое способно растапливать лёд и подсушивать дорожное покрытие без реагентов и остановки движения. По задумке авторов, это может помочь снизить аварийность зимой.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга отмечают, что подобные проекты помогают детям через техническое творчество понимать ценность дорожной безопасности и формируют ответственное отношение к поведению на улицах города.
