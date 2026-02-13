Возрастное ограничение 18+
Путин обновил судейский корпус в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области обновился состав судов – указ о назначениях подписан 16 февраля президентом Владимиром Путиным. Документ затронул сразу восемь судейских позиций в регионе.
Двое судей направлены в Свердловский областной суд – Марина Булгакова и Елена Ивраева. Ещё несколько назначений касаются городских и районных судов: Дарья Родионова будет работать в Красноуфимске, Ольга Васильковская – в Североуральске, Наталья Шумихина – в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила.
Кадровые решения затронули и другие суды региона: Илья Мысовских назначен в Туринский районный суд, Ольга Залутдинова – в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, Евгения Чикунова – в Шалинский районный суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
