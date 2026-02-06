Возрастное ограничение 18+
Метели и сильный ветер прогнозируются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» прогнозируют в Свердловской области ветреную погоду и метели. Вместе с тем в регионе сохраняется морозная погода.
В четверг, 12 февраля, в Свердловской области ночью -22...-17°C, на крайнем севере до -27°C, преимущественно без осадков; днём -13...-8°C, небольшой снег. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью -19...-17°C, днём -11...-9°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 12 м/сек.
В пятницу, 13 февраля, в регионе местами небольшой снег и метель. Ночью -15...-10°C, на крайнем севере до -20°C; днём -8...-3°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы 14-17 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -13...-11°C, днём -6...-4°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
