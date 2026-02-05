РЖД выплатит 250 тысяч рублей пассажирке за падение на платформе в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с РЖД крупную компенсацию за травмы пассажирки. Женщина получила серьёзные повреждения, споткнувшись о выбоину в асфальте на платформе вокзала Екатеринбург-Пассажирский.Инцидент произошёл ночью в апреле 2024 года, когда пассажирка направлялась к поезду. Несмотря на боль от падения, она продолжила путешествие. Первую помощь ей оказали только утром в медпункте другого вокзала, обработав раны на лице и руке. Позже в екатеринбургском травмпункте был диагностирован перелом пальца руки. Однако на этом последствия не закончились. В августе 2024 года на рентгене были обнаружены уже сросшиеся переломы двух рёбер, которые пассажирка связала с тем падением.Судебный процесс был назначен после проверки Свердловской транспортной прокуратуры. Она выявила, что покрытие третьей платформы екатеринбургского вокзала было в неудовлетворительном состоянии. Там зафиксировали многочисленные выбоины и ямы. Дирекция железнодорожных вокзалов подтвердила, что с 2023 по 2025 год ремонт там не проводился. Прокуратура отметила, что такое состояние платформы нарушало требования безопасности пассажиров.Суд первой инстанции установил вину РЖД в ненадлежащем содержании инфраструктуры. Компанию обязали выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей компенсации морального вреда, снизив первоначально заявленные 300 тысяч. РЖД попыталась оспорить это решение, отрицая связь падения с переломами рёбер и оспаривая сумму. Однако апелляционная коллегия Свердловского областного суда оставила вердикт без изменений. Мероприятие для возрастной категории 18+