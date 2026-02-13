Золотодобытчики на Урале заплатили штраф за перебор сверх норматива

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности общества с ограниченной ответственностью «Геопром». В надзорных мероприятиях приняли участие специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.Проверка была нацелена на соблюдение предприятием законодательства о недропользовании при добыче драгоценных металлов. В ходе изучения документов были выявлены существенные нарушения утвержденных проектов.Установлено, что в период с 2020 по 2024 год ООО «Геопром» добыло 74 килограмма россыпного золота. При этом проектной и разрешительной документацией для предприятия был утверждён норматив добычи всего в 43 килограмма. Таким образом, объём извлеченного металла значительно превысил допустимые показатели, что является нарушением условий пользования недрами. В связи с этим природоохранная прокуратура внесла директору компании представление об устранении нарушений закона.Кроме того, в отношении руководителя предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. Действия должностного лица квалифицировали по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение требований технических проектов при пользовании недрами. Материалы проверки были направлены в уполномоченный орган для принятия решения о наложении взыскания.Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора рассмотрело представленные прокуратурой материалы и назначило директору ООО «Геопром» административный штраф. Сумма наказания для должностного лица составила 30 тысяч рублей.В настоящий момент предприятие уже приступило к устранению выявленных нарушений. Организована работа по разработке и получению необходимой разрешительной документации, которая приведёт деятельность компании в соответствие с законом. Мероприятие для возрастной категории 18+