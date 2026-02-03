Возрастное ограничение 18+

Екатеринбургскому котику с недержанием нужна срочная помощь

17.26 Вторник, 10 февраля 2026
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В Екатеринбурге ищут помощь для кота по имени Николай, оказавшегося в тяжёлой ситуации. После того, как его подобрали на улице, у него обнаружилась серьёзная травма.

Животное было найдено неравнодушной горожанкой на одной из улиц Екатеринбурга. Кот был в плохом состоянии и его доставили в ветеринарную клинику, где пришлось провести операцию по ампутации хвоста. Однако полного обследования так и не выполнили. Как сообщают из зооприюта «Клякса», под чью опеку посчастливилось попасть Николаю, у кота не сделали даже базовый рентген, что привело к тяжёлым последствиям для его здоровья. В настоящее время котик не контролирует процессы мочеиспускания и дефекации. В таком состоянии у животного практически нет шансов найти новый дом или жить полноценной жизнью.

Для определения дальнейших действий и возможного хирургического лечения коту необходимо срочно пройти полную диагностику. Вероятно, потребуется проведение компьютерной томографии, чтобы оценить состояние позвоночника и внутренних органов, а также понять, возможно ли оперативное вмешательство. В связи с этим «Клякса» объявила сбор средств на ветеринарную помощь Николаю.

Реквизиты для оказания помощи:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


Антон Каптелов © Вечерние ведомости
