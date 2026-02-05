Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге пенсионерка отдала «гадалке» 200 тысяч рублей для очищения от порчи

13.35 Среда, 11 февраля 2026
Фото: УМВД Екатеринбурга
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге пожилая женщина стала жертвой «гадалки» и лишилась 200 тысяч рублей. Сейчас предполагаемая аферистка задержана.

Как рассказали в городском УМВД, подозреваемой оказалась 35-летняя жительница Красноуральска. По версии следствия, в декабре 2025 года она подошла к пожилой женщине на улице и предложила погадать, после чего сообщила, что на ту может быть наложено проклятье. Далее она предложила проверить это на куриных яйцах: вместе они пришли домой к пенсионерке, где «гадалка» после нехитрых манипуляций с яйцом разбила его и продемонстрировала доказательства порчи.

Старушка, поверив в легенду с проклятьем, испугалась. Тут гадалка стала её успокаивать, предлагая помощь. Она убедила пенсионерку, что негативная энергия копится в деньгах и ценностях и что может их «очистить». Для этого попросила бабушку отдать накопления для проведения «обряда очищения». Вернуть ценности она обещала на следующий день, но не сделала этого.

Известно, что ранее предполагаемая «гадалка» уже была причастна к подобным преступлениям. Её также подозревают в причастности к четырём новым эпизодам, один из которых, по данным полиции, мог закончиться грабежом из-за отказа потерпевшей отдать деньги.


Фото: УМВД Екатеринбурга


Всех, кто что-либо знает о противоправной деятельности подозреваемой, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (922) 105-77-19 (уголовный розыск), 8 (343) 294-14-94 (дежурная часть УМВД по Екатеринбургу) или лично в ближайшее отделение полиции.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Почти восемь миллионов рублей отдала екатеринбурженка психологу, монаху и юристу ради ментального здоровья
05 февраля 2026
Жена главы свердловского города отдала телефонным мошенникам почти 14 миллионов рублей
06 февраля 2026
Три года условно получила жительница Первоуральска за разбитую о голову незнакомки бутылку
11 февраля 2026
Екатеринбургский суд вынес приговор нерадивой матери за гибель грудного ребёнка
03 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:20 В Екатеринбурге четвероклассник выстрелил пластиковой пулей в глаз однокласснице
15:01 В Екатеринбурге на три часа ограничат движение на Пехотницев
14:13 Уральцы могут поддержать фонд, собирающий одежду для нуждающихся
13:35 В Екатеринбурге пенсионерка отдала «гадалке» 200 тысяч рублей для очищения от порчи
12:15 Мама скончавшегося ученика 181-й екатеринбургской школы рассказала о болезни сына
11:58 За вовлечение трёх подростков в угон автомобиля осудили первоуральца
11:38 Глава СК запросил доклад об избиении подростками их сверстника в Нижнем Тагиле
11:10 Пенсионера признали виновным в убийстве двух женщин более 20 лет назад в Ревде
10:26 Три года условно получила жительница Первоуральска за разбитую о голову незнакомки бутылку
09:39 «Два авангарда» покажут в екатеринбургском Музее ИЗО
08:58 «КАМАЗ» протаранил автофургон и легковушку на Серовском тракте
20:07 Суд в Артёмовском запретил работу переполненного полигона ТБО
19:35 Глава СКР взял на контроль дело о гибели девочки в Нижнем Тагиле
19:01 Расстрелявшему внедорожник екатеринбуржцу смягчили приговор
18:38 Свердловская киностудия исполнила актёрскую мечту школьницы из Екатеринбурга
18:28 В промзоне Екатеринбурга ликвидирован крупный пожар в металлообрабатывающем ангаре
18:10 В Екатеринбурге вынесены суровые приговоры организаторам незаконных покерных школ
17:26 Екатеринбургскому котику с недержанием нужна срочная помощь
16:43 СвЖД очистила от снега более 29 тысяч километров путей
16:34 На Кировоградской в Екатеринбурге автомобиль сбил пешехода во дворе
16:01 Вступил приговор екатеринбургскому подростку с ножом
15:15 В Екатеринбурге переназначили мэра
14:48 Свердловский краеведческий музей готовится раздать медали
14:21 Мать четверых детей из Каменского района посажена за неуплату алиментов
12:07 День рождения Шигирского идола отметят в Музее истории и археологии Урала
11:34 «Автомобилист» и «Дети России» сыграют в Екатеринбурге на пользу детского онкоцентра
Все новости Свердловской области
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
Все новости России и мира
15:20 В Екатеринбурге четвероклассник выстрелил пластиковой пулей в глаз однокласснице
15:01 В Екатеринбурге на три часа ограничат движение на Пехотницев
14:13 Уральцы могут поддержать фонд, собирающий одежду для нуждающихся
13:35 В Екатеринбурге пенсионерка отдала «гадалке» 200 тысяч рублей для очищения от порчи
12:15 Мама скончавшегося ученика 181-й екатеринбургской школы рассказала о болезни сына
11:58 За вовлечение трёх подростков в угон автомобиля осудили первоуральца
11:38 Глава СК запросил доклад об избиении подростками их сверстника в Нижнем Тагиле
11:10 Пенсионера признали виновным в убийстве двух женщин более 20 лет назад в Ревде
10:26 Три года условно получила жительница Первоуральска за разбитую о голову незнакомки бутылку
09:39 «Два авангарда» покажут в екатеринбургском Музее ИЗО
08:58 «КАМАЗ» протаранил автофургон и легковушку на Серовском тракте
20:07 Суд в Артёмовском запретил работу переполненного полигона ТБО
19:35 Глава СКР взял на контроль дело о гибели девочки в Нижнем Тагиле
19:01 Расстрелявшему внедорожник екатеринбуржцу смягчили приговор
18:38 Свердловская киностудия исполнила актёрскую мечту школьницы из Екатеринбурга
18:28 В промзоне Екатеринбурга ликвидирован крупный пожар в металлообрабатывающем ангаре
18:10 В Екатеринбурге вынесены суровые приговоры организаторам незаконных покерных школ
17:26 Екатеринбургскому котику с недержанием нужна срочная помощь
16:43 СвЖД очистила от снега более 29 тысяч километров путей
16:34 На Кировоградской в Екатеринбурге автомобиль сбил пешехода во дворе
16:01 Вступил приговор екатеринбургскому подростку с ножом
15:15 В Екатеринбурге переназначили мэра
14:48 Свердловский краеведческий музей готовится раздать медали
14:21 Мать четверых детей из Каменского района посажена за неуплату алиментов
12:07 День рождения Шигирского идола отметят в Музее истории и археологии Урала
11:34 «Автомобилист» и «Дети России» сыграют в Екатеринбурге на пользу детского онкоцентра
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK