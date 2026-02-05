В Екатеринбурге пенсионерка отдала «гадалке» 200 тысяч рублей для очищения от порчи

Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге пожилая женщина стала жертвой «гадалки» и лишилась 200 тысяч рублей. Сейчас предполагаемая аферистка задержана.Как рассказали в городском УМВД, подозреваемой оказалась 35-летняя жительница Красноуральска. По версии следствия, в декабре 2025 года она подошла к пожилой женщине на улице и предложила погадать, после чего сообщила, что на ту может быть наложено проклятье. Далее она предложила проверить это на куриных яйцах: вместе они пришли домой к пенсионерке, где «гадалка» после нехитрых манипуляций с яйцом разбила его и продемонстрировала доказательства порчи.Старушка, поверив в легенду с проклятьем, испугалась. Тут гадалка стала её успокаивать, предлагая помощь. Она убедила пенсионерку, что негативная энергия копится в деньгах и ценностях и что может их «очистить». Для этого попросила бабушку отдать накопления для проведения «обряда очищения». Вернуть ценности она обещала на следующий день, но не сделала этого.Известно, что ранее предполагаемая «гадалка» уже была причастна к подобным преступлениям. Её также подозревают в причастности к четырём новым эпизодам, один из которых, по данным полиции, мог закончиться грабежом из-за отказа потерпевшей отдать деньги.Всех, кто что-либо знает о противоправной деятельности подозреваемой, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (922) 105-77-19 (уголовный розыск), 8 (343) 294-14-94 (дежурная часть УМВД по Екатеринбургу) или лично в ближайшее отделение полиции. Мероприятие для возрастной категории 18+