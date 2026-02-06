Возрастное ограничение 18+
За хищение у «Русала» 4,3 миллиона рублей будут судить ИП в Каменске-Уральском
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Красногорский районный суд Каменска-Уральского направили уголовное дело индивидуального предпринимателя, обвиняемого в хищении у ООО «РУСАЛ Кремний Урал» 4,3 миллиона рублей.
По версии следствия, это произошло в период с января 2022 года по март 2025 года. Предприниматель действовал не один – ему помогал неустановленный сотрудник предприятия.
Согласно материалам дела, в январе 2016 года между предприятие заключило с ИП договор на транспортные перевозки. Предприниматель перевозил грузы, но в актах выполненных работ завышал машино-часы. Документы подписывал и переводил оплату сотрудник предприятия, который знал об этом (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство). Позже «лишние» деньги соучастники делили между собой, рассказали в прокуратуре Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
