В промзоне Екатеринбурга ликвидирован крупный пожар в металлообрабатывающем ангаре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Крупный пожар произошёл сегодня на территории промышленной зоны Екатеринбурга в районе улицы Контролёров. Возгорание вспыхнуло в металлическом ангаре, где располагалось производство по металлообработке. Интенсивное горение привело к частичному обрушению кровли здания.Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в экстренные службы утром. К месту вызова были оперативно стянуты силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Им удалось локализовать огонь на площади 900 квадратных метров, не допустив его распространения на соседние объекты.По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы твердотопливного котла, используемого на производстве.На данный момент открытое горение ликвидировано. Пожарные завершают проливку тлеющих конструкций. Информации о пострадавших, к счастью, не поступало. На месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и окончательную причину происшествия. Ущерб, нанесённый производству, предстоит оценить. Мероприятие для возрастной категории 18+