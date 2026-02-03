Возрастное ограничение 18+
Паслер сообщил о планах на Красноуральск в 2026 году
Фото из телеграм-канала Дениса Паслера
После открытия лыжероллерной трассы в Красноуральске губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о планах на город в 2026 году.
По словам главы региона, в текущем году в Красноуральске собираются завершить благоустройство площади Победы и сквера Севастьянова в центре города, продолжить приводить в порядок парк на улице Чернышевского, начать капитальный ремонт школы № 2 и создать модельную библиотеку на базе библиотеки-филиала № 3.
Также Паслер сообщил, что планируется модернизация насосной станции, переселение местных жителей из аварийного жилья, строительство дороги на улице Парковой и ремонт на улице Ленина.
