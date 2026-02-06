Возрастное ограничение 18+
Уральцы могут поддержать фонд, собирающий одежду для нуждающихся
Фото предоставлено организаторами
Уральцы могут почувствовать в благотворительной распродаже, половина выручки от которой пойдёт в благотворительный фонд «Второе дыхание», занимающийся сбором одежды для нуждающихся. Распродажа пройдёт на Авито, а участие в ней примет немецкий бренд Marc O’Polo.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе площадки, в рамках акции представят 66 уникальных сэмпла из весенней коллекции со скидкой до 50%. Это мужская и женская одежда – рубашки, джемперы, платья, куртки и другие категории. Все вещи будут доступны в единственном экземпляре в официальном профиле бренда на Авито.
Руководитель направления Fashion в Авито Никита Захаров подчеркнул роль платформы в продвижении устойчивого потребления: «Авито сегодня – не просто площадка электронной коммерции, а мощный двигатель тренда на осознанное потребление. Здесь ежедневно дают второй шанс тысячам вещей».
Это уже вторая подобная акция. Ранее её проводили в апреле 2025 года: продано около 170 сэмплов из коллекции весна/лето 2025, выручка поддержала инфраструктуру фонда, включая центр сортировки в Москве. На сегодняшний день их более 650, включая партнёрские, в 70 региона России.
По словам руководителя направления корпоративных связей и партнёрств фонда Алины Герасимовской, ежегодно на свалках оказывается до двух миллионов тонн одежды.
Генеральный директор Marc O'Polo в России Марианна Румянцева также отметила, что акция соответствует ценностям бренда в области осознанного потребления: большинство изделий изготовлены из устойчивого сырья и получают вторую жизнь вместо утилизации.
«Эти вещи могли бы не только вернуться в экономику, но и помочь людям в трудной жизненной ситуации. Собранные в ходе акции средства пойдут на транспортировку хороших вещей тем, кому они нужны, а также установку контейнеров и сортировку»,
– отметила Герасимовская.
Генеральный директор Marc O'Polo в России Марианна Румянцева также отметила, что акция соответствует ценностям бренда в области осознанного потребления: большинство изделий изготовлены из устойчивого сырья и получают вторую жизнь вместо утилизации. Мероприятие для возрастной категории 18+
