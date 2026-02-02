Возрастное ограничение 18+

Администрацию Североуральска обязали поставить водоразборные колонки в Горном районе

14.18 Суббота, 7 февраля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура через суд обязала администрацию Североуральска установить водоразборные колонки для жителей Горного района.

Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, поводом для судебного разбирательства стало то, что сразу на девяти улицах Горного района находятся дома, расположенные в более чем 100 метрах от водоразборных колонок, а альтернативных источников питьевой воды у жильцов этих домов нет. Это противоречит санитарным нормам о доступе к воде.

В сентябре 2025 года Североуральский городской суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав местные власти установить колонки. Администрация обжаловала решение в Свердловском областном суде, но безуспешно.

«Администрация не представила доказательств ни организации надлежащего водоснабжения на указанной территории, ни объективной невозможности выполнить требование о строительстве. Не были представлены и сведения о каких-либо принятых мерах для решения проблемы»,

– рассказали в суде.


Областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
