Свердловская киностудия исполнила актёрскую мечту школьницы из Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошёл уникальный мастер-класс для 11-летней школьницы. В рамках благотворительного проекта «Ёлка желаний» девочка выбрала категорию «Сюрприз» и получила незабываемый подарок от Свердловской киностудии – профессиональное занятие по актёрскому мастерству.Провела урок выпускница ГИТИСа, актриса и педагог Наталья Окорокова. Вместе с наставницей София отрабатывала актёрские техники: выполняла дыхательные упражнения, читала стихи, пытаясь удержать в воздухе перышко силой голоса. Также девочка тренировала концентрацию внимания в игре с мячом и читала стихотворные диалоги по ролям.Мастер-класс преподнёс сюрприз и самим организаторам. Во время общения выяснилось, что прадедушка Софии снимался в легендарном фильме Свердловской киностудии «Угрюм-река» режиссёра Ярополка Лапшина. Это семейное кинонаследие сделало творческий подарок для девочки особенно символичным и значимым. Мероприятие для возрастной категории 18+