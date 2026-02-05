Возрастное ограничение 18+
Свердловская киностудия исполнила актёрскую мечту школьницы из Екатеринбурга
Стоп-кадр видео Свердловской киностудии
В Екатеринбурге прошёл уникальный мастер-класс для 11-летней школьницы. В рамках благотворительного проекта «Ёлка желаний» девочка выбрала категорию «Сюрприз» и получила незабываемый подарок от Свердловской киностудии – профессиональное занятие по актёрскому мастерству.
Провела урок выпускница ГИТИСа, актриса и педагог Наталья Окорокова. Вместе с наставницей София отрабатывала актёрские техники: выполняла дыхательные упражнения, читала стихи, пытаясь удержать в воздухе перышко силой голоса. Также девочка тренировала концентрацию внимания в игре с мячом и читала стихотворные диалоги по ролям.
Мастер-класс преподнёс сюрприз и самим организаторам. Во время общения выяснилось, что прадедушка Софии снимался в легендарном фильме Свердловской киностудии «Угрюм-река» режиссёра Ярополка Лапшина. Это семейное кинонаследие сделало творческий подарок для девочки особенно символичным и значимым.
