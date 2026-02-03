СвЖД очистила от снега более 29 тысяч километров путей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники Свердловской железной дороги поделились любопытными цифрами, касающимися обильных снегопадов. В связи с зимними осадками на всём протяжении железнодорожных путей ведётся усиленная борьба с заносами.По сообщению СвЖД, с начала февраля со станций и перегонов уже вывезено свыше 860 тысяч кубометров снега. Этот объём можно сравнить почти со ста длинносоставными грузовыми поездами, если бы их заполнили полувагонами.Для расчистки инфраструктуры снегоуборочная техника совершила 530 рабочих рейсов. В результате было очищено около 29 тысяч километров железнодорожных путей. На СвЖД для этой масштабной операции задействовано 115 единиц специализированной техники, включая снегоочистители и снегоуборочные машины. Они работают на протяжённых и открытых участках, обеспечивая бесперебойное движение поездов. В местах, где требуется особая осторожность, например, рядом с инженерными коммуникациями, снег убирают вручную.Наиболее сложная обстановка сложилась на участках Свердловской железной дороги, пролегающих на территории Пермского края. По данным метеослужбы дороги, самый высокий снежный покров — более одного метра — зафиксирован в районе станций Губаха и Бисер. Работы по расчистке путей и инфраструктуры продолжаются в штатном режиме для обеспечения безопасности и стабильности перевозок. Мероприятие для возрастной категории 18+