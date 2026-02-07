Возрастное ограничение 18+
Суд продлил задержание директора МУП «Теплодом», обвиняемого в хищении денег на отопление в Кушве
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кушвинский городской суд продлил срок задержания директора МУП «Теплодом» Сергея Фучкина. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Следствие обвиняет Фучкина по ч. 4 ст. 159 УК РФ в мошенничестве. По версии следствия, он совместно с сообщниками похитил 1,8 млн рублей, выделенные из бюджета Кушвинского муниципального округа в качестве субсидий для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения. По итогам заседания срок задержания продлен на 72 часа. Следующее рассмотрение ходатайства о мере пресечения назначено на 10 февраля.
Вчера стало известно, что силовики доставили руководство МУП «Теплодом» на допрос после проблем с отоплением. На него были доставлены Фучкин, его заместитель по производству Андрей Лиханов и подрядчик по фамилии Лошагин.
Напомним, в январе в Кушве произошли серьёзные поломки на четырёх котельных – «Блочной», «Квартальной», «Рудничной» и «Уральской». Руководство МУП «Теплодом» связывало проблемы с челябинским концессионером ООО «ПКП "Синергия"», с которым был разорван контракт. Эту же версию озвучил губернатор Денис Паслер.
