Екатеринбургские экс-чиновники и депутат отправлены в СИЗО за нарушение условий следствия

21.17 Пятница, 6 февраля 2026
Фото: Вечерние Ведомости
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга ужесточил меру пресечения для двух высокопоставленных фигурантов уголовного дела о взяточничестве. Ходатайство прокуратуры об аресте было удовлетворено сегодня, 6 февраля 2026 года.

По решению суда под стражу взяты бывший заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын и экс-депутат регионального заксобрания Павел Мякишев. Ранее в отношении них действовала более мягкая мера пресечения — подписка о невыезде. Однако, как заявил прокурор в суде, обвиняемые неоднократно нарушали её условия в ходе судебного следствия. Это стало основанием для требования изменить меру пресечения на заключение под стражу.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, посчитав, что ранее избранная мера не обеспечивает должного поведения обвиняемых. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Они пробудут в СИЗО до 5 апреля 2026 года включительно.

Кислицын обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Мякишеву вменяют посредничество во взяточничестве также в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
