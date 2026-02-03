В 2026 году в Свердловской области обновят 900 домов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В начавшемся году программа капитального ремонта в Свердловской области выйдет на новый уровень, — обещает губернатор Денис Паслер. Планируется привести в порядок почти 900 многоквартирных домов, что существенно превышает показатели прошлого года.Масштабные работы будут проведены в рамках утвержденной региональной программы. Это означает качественное улучшение жилищных условий для десятков тысяч свердловчан.В 2025 году ремонтные работы прошли в 722 домах, расположенных в 66 муниципалитетах. Благодаря этому современные условия получили около 33 тысяч семей. В ходе капремонта были обновлены кровли 494 зданий, а также заменены инженерные системы в сотнях подъездов. Кроме того, отреставрировано 90 фасадов и установлено 86 новых лифтов.Региональная программа капремонта действует уже целое десятилетие. За этот срок проведена комплексная модернизация общего имущества более чем в 9500 многоквартирных домах. В них улучшена инфраструктура и повышен комфорт проживания. Мероприятие для возрастной категории 18+