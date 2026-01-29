Возрастное ограничение 18+
Спрос на дизельные машины сохранился в Свердловской области в 2025 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По случаю Дня дизельного двигателя команда «Авито Авто» проанализировала ситуацию на рынке дизельных машин с пробегом в Свердловской области за 2025 год и выяснила, какие бренды и модели популярны и как менялась динамика цен и продаж.
Так, по данным площадки, в 2025 году спрос на дизельные автомобили в регионе сохранял устойчивость по сравнению с 2024 годом. В топ-5 самых востребованных марок 2025 года вошли Toyota, BMW, Volkswagen, Hyundai и Land Rover. Среди конкретных моделей лидировали Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser, Volkswagen Touareg, BMW X5, BMW 5 серия, Land Rover Range Rover, Mitsubishi L200.
По динамике спроса заметно больше внимания досталось некоторым моделям. Так, спрос на Toyota вырос на 15,2%, Ford – на 7,8%, BMW – на 5,1%. Среди моделей в лидерах по динамике роста оказались Lexus LX (+29%), Volkswagen Amarok (+25,8%), Toyota Land Cruiser Prado (+21,7%), Mercedes-Benz E-класс (+21,1%), Hyundai Grand Starex (+20,3%), Toyota Land Cruiser (+17,6%), Hyundai Tucson (+13,6%), BMW 3 серия (+12,1%), Land Rover Range Rover (+11,1%), Nissan Pathfinder (+8,8%).
Предложение дизельных авто с пробегом за год тоже возросло на 4,2%. В топе-5 по доле предложений оказались BMW (13,6%), Toyota (12,5%), Hyundai (9,4%), Volkswagen (8,7%) и Land Rover (8%). Среди моделей с наибольшим числом объявлений лидировали Toyota Land Cruiser (5,1%), Land Cruiser Prado (4,4%), Volkswagen Touareg (4,1%), BMW X5 (3,1%), Mitsubishi Pajero Sport (2,8%).
Рост заметен и у отдельных марок на фоне общего рынка: Opel (+21,5%), Ford (+19,2%), Nissan (+16%), Volvo (+11,2%), Mitsubishi (+10,6%). В топе моделей по динамике объявлений оказались Mercedes-Benz GL-класс (+23%), BMW X5 (+18,5%), Land Rover Range Rover (+16,9%), Mitsubishi Pajero Sport (+15,3%), Pajero (+15,3%). В топ-10 вошли также Nissan Pathfinder (+13,9%), Audi Q7 (+13,3%), BMW X3 (+13,3%), BMW 3 серия (+11%), Mercedes-Benz E-класс (+10,3%).
Средняя цена дизельного автомобиля на вторичном рынке в регионе упала на 7,8% по сравнению с 2024 годом и составила 1 999 999 рублей. Среди моделей, где снижение было наиболее заметно, названы Nissan Pathfinder (-17,2%, до 1 200 000 ₽), Mercedes-Benz GL-класс (-15,1%, до 2 250 000 ₽), Audi Q7 (-14,6%, до 2 990 000 ₽), Mercedes-Benz E-класс (-14,5%, до 2 350 000 ₽), Volkswagen Amarok (-14,3%, до 1 705 000 ₽), Volkswagen Touareg (-14,1%, до 1 590 000 ₽), Renault Duster (-13,3%, до 1 109 000 ₽), Mitsubishi L200 (-11,7%, до 1 369 000 ₽) и Toyota Land Cruiser (-10,7%, до 3 750 000 ₽).
Как отмечает Дмитрий Крылов, руководитель продукта Автотека в Авито: доля дизельных автомобилей в общем объеме предложения на вторичном рынке в 2025 году составила 9,5%. По его мнению, причина устойчивого спроса кроется в сочетании топливной экономичности, надежности и долговечности, особенно в условиях длительных поездок и активной эксплуатации.
«Кроме того, современные дизельные двигатели соответствуют строгим экологическим стандартам, сохраняя при этом свои традиционные преимущества. Если автомобиль выбирается на вторичном рынке, важно убедиться в его реальном техническом состоянии и истории эксплуатации – ведь именно от этого зависит, насколько долго машина прослужит новому владельцу. Узнать всю доступную информацию – в том числе, как и где автомобиль обслуживался, участвовал ли в ДТП – можно с помощью сервиса Автотека»,
– отметил Дмитрий Крылов.
