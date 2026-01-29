Возрастное ограничение 18+
Александр Швец назначен директором по разработке «Авито Товаров»
Фото: Авито
Александр Швец занял пост директора по разработке в направлении «Авито Товары». В новой роли он будет отвечать за технологическую стратегию, развитие инженерных команд, масштабирование продуктов и запуск новых функций.
Ранее Швец окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности информационные технологии. Работал в «Яндексе», где занимал должность CTO «Яндекс.Еды» и руководил командами в «Яндекс.Маркете». Под его руководством выросла платформа автоматизации рекламы Marilyn.
«Решающим фактором при выборе Авито стали люди и уровень технологической, продуктовой и корпоративной культуры. Я вижу большой потенциал в развитии "Авито Товары"»,
— прокомментировал Швец.
