Свердловских водителей призывают к осторожной езде из-за заснеженности дорог





– говорится в сообщении областного УГИБДД. «Новые слои снега, ложащиеся на уже имеющееся покрытие, создают дополнительные сложности для движения. Покрытие становится более рыхлым и скользким, что еще больше сокращает сцепление шин с дорогой, увеличивает тормозной путь и затрудняет контроль над автомобилем»,





– говорят в управлении. «Главное правило, которое следует запомнить: если вы видите снег на трассе – встречная полоса для вас закрыта. Это простое условие является залогом безопасности в период непогоды»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает водителей о заснеженности дорог из-за сильных снегопадов и призывает к осторожному вождению.Водителям рекомендуют снижать скорость до того уровня, который позволит водителю сохранить контроль над своим автомобилем в непредвиденной ситуации, и держать большую дистанцию до впереди идущих машин из-за увеличенного тормозного пути на заснеженных дорогах.От выезда на встречную полосу водителей просят и вовсе отказаться, поскольку падающий снег может помешать обзору.Водителей с небольшим опытом вождения просят отказаться от поездок. Мероприятие для возрастной категории 18+