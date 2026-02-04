Возрастное ограничение 18+
Свердловских водителей призывают к осторожной езде из-за заснеженности дорог
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская Госавтоинспекция предупреждает водителей о заснеженности дорог из-за сильных снегопадов и призывает к осторожному вождению.
Водителям рекомендуют снижать скорость до того уровня, который позволит водителю сохранить контроль над своим автомобилем в непредвиденной ситуации, и держать большую дистанцию до впереди идущих машин из-за увеличенного тормозного пути на заснеженных дорогах.
От выезда на встречную полосу водителей просят и вовсе отказаться, поскольку падающий снег может помешать обзору.
Водителей с небольшим опытом вождения просят отказаться от поездок.
«Новые слои снега, ложащиеся на уже имеющееся покрытие, создают дополнительные сложности для движения. Покрытие становится более рыхлым и скользким, что еще больше сокращает сцепление шин с дорогой, увеличивает тормозной путь и затрудняет контроль над автомобилем»,
– говорится в сообщении областного УГИБДД.
«Главное правило, которое следует запомнить: если вы видите снег на трассе – встречная полоса для вас закрыта. Это простое условие является залогом безопасности в период непогоды»,
– говорят в управлении.

