Железнодорожный вокзал в Тавде обновили для маломобильных пассажиров
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Благодаря вмешательству транспортной прокуратуры железнодорожный вокзал станции Тавда стал значительно комфортнее для людей с ограниченными возможностями.
Егоршинская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав инвалидов на железнодорожном вокзале Тавды. В ходе неё были выявлены серьёзные недостатки в обеспечении доступной среды. Так, при входе в здание вокзала полностью отсутствовали необходимые тактильные указатели. Не было тактильной схемы движения, направляющих полос и предупреждающих напольных меток. Эти элементы критически важны для безопасного передвижения слабовидящих и незрячих пассажиров.
Надзорное ведомство приняло меры для исправления ситуации. Транспортный прокурор направил в суд иск к балансодержателю инфраструктуры. Целью иска стало возложение обязанности оборудовать вокзал в соответствии с законом. Кроме того, по инициативе прокурора компания была привлечена к административной ответственности.
Теперь вокзал на станции Тавда полностью оборудован всеми необходимыми указателями. Новые элементы помогают маломобильным группам населения свободно ориентироваться в пространстве.
