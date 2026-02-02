Возрастное ограничение 18+

Железнодорожный вокзал в Тавде обновили для маломобильных пассажиров

18.35 Четверг, 5 февраля 2026
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Благодаря вмешательству транспортной прокуратуры железнодорожный вокзал станции Тавда стал значительно комфортнее для людей с ограниченными возможностями.

Егоршинская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав инвалидов на железнодорожном вокзале Тавды. В ходе неё были выявлены серьёзные недостатки в обеспечении доступной среды. Так, при входе в здание вокзала полностью отсутствовали необходимые тактильные указатели. Не было тактильной схемы движения, направляющих полос и предупреждающих напольных меток. Эти элементы критически важны для безопасного передвижения слабовидящих и незрячих пассажиров.

Надзорное ведомство приняло меры для исправления ситуации. Транспортный прокурор направил в суд иск к балансодержателю инфраструктуры. Целью иска стало возложение обязанности оборудовать вокзал в соответствии с законом. Кроме того, по инициативе прокурора компания была привлечена к административной ответственности.

Теперь вокзал на станции Тавда полностью оборудован всеми необходимыми указателями. Новые элементы помогают маломобильным группам населения свободно ориентироваться в пространстве.

Подобные проверки и последующие улучшения продолжатся и на других объектах транспорта, — уверяют в Уральской транспортной прокуратуре.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
