Мэрию Нижнего Тагила оштрафовали за отсутствие дорожных знаков

Администрация Нижнего Тагила заплатит крупный штраф из-за проблем с дорожными знаками. Наказание назначено за многочисленные нарушения на ключевых городских магистралях.Штраф стал последствием проверки Госавтоинспекции улиц Нижнего Тагила. На проспектах Уральском и Октябрьском, улицах Победы, Циолковского, Восточной и Черноисточинском шоссе знаки либо отсутствовали, либо были установлены с ошибками. Эти недостатки создавали угрозу безопасности водителей и пешеходов.Мировой судья привлёк администрацию к ответственности по статье КоАП РФ. Местные власти пытались оспорить это решение в вышестоящем суде. В качестве аргумента чиновники ссылались на нехватку бюджетных средств. Однако апелляционная жалоба была отклонена. При этом было отмечено, что отсутствие финансирования не снимает ответственности с администрации: власти города обязаны обеспечивать безопасность дорожного движения на местных дорогах в соответствии с законом.Постановление мирового судьи осталось без изменения. Штраф в размере 100 тысяч рублей является окончательным. Мероприятие для возрастной категории 18+