В Алапаевске ограничили движение автобусов из-за неубранной дороги

09.39 Пятница, 6 февраля 2026
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Алапаевске ГИБДД запретила автобусам ездить по улице Леина из-за заснеженности дороги. Ограничения коснулись сразу 11 маршрутов.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, ограничения ввели в связи с тем, что дорожная организация не устранила недостатки содержания дорог, «выразившихся в наличии зимней скользкости и снежных валов». Ранее дорожникам направили десять предписаний, но часть из них остались невыполненными.

Ограничения ввели участке улицы Ленина от Розы Люксембург до ул. Толмачёва, и касаются автобусных маршрутов под номерами: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 101, 103, 105. Они поедут по улице Колногорова.

На организацию, ответственную за уборку, возбудили административное дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения»). Ей грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Параллельно решается вопрос о привлечении к административной ответственности муниципальной организации по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ за неисполнение предписания в установленный срок.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
