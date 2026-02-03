Возрастное ограничение 18+

Расстрелявшему внедорожник екатеринбуржцу смягчили приговор

19.01 Вторник, 10 февраля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловский областной суд пересмотрел приговор 35-летнему Александру Дискову, осуждённому за стрельбу у екатеринбургского лаундж-бара. Апелляция смягчила первоначальный приговор, снизив срок наказания с 5 до 4 лет лишения свободы.

Преступления были совершены в ночь на 12 ноября 2023 года у клуба «Нравы» на улице Радищева в Екатеринбурге. После конфликта с посетительницей внутри заведения Дисков вышел на парковку и открыл стрельбу по её автомобилю «Cadillac Escalade». Также он травмировал одного из мужчин, пытавшихся его остановить, а другому угрожал пистолетом.

Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном хранении оружия, умышленном уничтожении чужого имущества, угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Помимо тюремного срока, с Дискова взыскали 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей женщины в качестве компенсации морального вреда.

Рассмотрев апелляционную жалобу осуждённого и его адвоката, областной суд частично её удовлетворил. Судьи освободили Дискова от наказания по двум статьям (причинение тяжкого вреда и угроза убийством) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. На этом основании общий срок лишения свободы был сокращён на один год.

Все остальные обвинения, включая расстрел автомобиля и незаконное хранение оружия, остались в силе. Таким образом, окончательный приговор составляет 4 года колонии строгого режима и выплата компенсации потерпевшей. Решение апелляционной инстанции является окончательным.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Сбившему школьника на пешеходном переходе в Шале водителю вынесли приговор
03 февраля 2026
Приговор члену ОПГ утвердили в Свердловском областном суде
03 февраля 2026
Екатеринбургский суд вынес приговор нерадивой матери за гибель грудного ребёнка
03 февраля 2026
Суд поставил точку в жестоком убийстве в Артёмовском
03 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:35 Глава СКР взял на контроль дело о гибели девочки в Нижнем Тагиле
19:01 Расстрелявшему внедорожник екатеринбуржцу смягчили приговор
18:38 Свердловская киностудия исполнила актёрскую мечту школьницы из Екатеринбурга
18:28 В промзоне Екатеринбурга ликвидирован крупный пожар в металлообрабатывающем ангаре
18:10 В Екатеринбурге вынесены суровые приговоры организаторам незаконных покерных школ
17:26 Екатеринбургскому котику с недержанием нужна срочная помощь
16:43 СвЖД очистила от снега более 29 тысяч километров путей
16:34 На Кировоградской в Екатеринбурге автомобиль сбил пешехода во дворе
16:01 Вступил приговор екатеринбургскому подростку с ножом
15:15 В Екатеринбурге переназначили мэра
14:48 Свердловский краеведческий музей готовится раздать медали
14:21 Мать четверых детей из Каменского района посажена за неуплату алиментов
12:07 День рождения Шигирского идола отметят в Музей истории и археологии Урала
11:34 «Автомобилист» и «Дети России» сыграют в Екатеринбурге на пользу детского онкоцентра
11:21 Начальник цеха осуждён за смерть рабочего в Новолялинском районе
10:58 РЖД выплатит 250 тысяч рублей пассажирке за падение на платформе в Екатеринбурге
10:14 В Парке Маяковского вновь будут штурмовать крепость
09:51 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за халатности управляющей компании
09:20 Посвящённая легендарному журналу экскурсия пройдёт в музее Бориса Ельцина
21:01 На главном екатеринбургском проспекте временно ограничат движение
20:45 Белоярский суд оправдал владельца автотрека в деле о гибели подростка
20:14 Пять тысяч новогодних ёлок забрала «Спецавтобаза» на переработку
19:46 Екатеринбургский водитель получил 10 суток ареста за отказ снять тонировку
19:16 Показ американского антивоенного шедевра заканчивается в Екатеринбурге
18:34 Свыше 150 миллионов рублей потратят на преображение Североуральска
17:37 После смерти подростка в туалете екатеринбургской школы возбудили уголовное дело
Все новости Свердловской области
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
Все новости России и мира
19:35 Глава СКР взял на контроль дело о гибели девочки в Нижнем Тагиле
19:01 Расстрелявшему внедорожник екатеринбуржцу смягчили приговор
18:38 Свердловская киностудия исполнила актёрскую мечту школьницы из Екатеринбурга
18:28 В промзоне Екатеринбурга ликвидирован крупный пожар в металлообрабатывающем ангаре
18:10 В Екатеринбурге вынесены суровые приговоры организаторам незаконных покерных школ
17:26 Екатеринбургскому котику с недержанием нужна срочная помощь
16:43 СвЖД очистила от снега более 29 тысяч километров путей
16:34 На Кировоградской в Екатеринбурге автомобиль сбил пешехода во дворе
16:01 Вступил приговор екатеринбургскому подростку с ножом
15:15 В Екатеринбурге переназначили мэра
14:48 Свердловский краеведческий музей готовится раздать медали
14:21 Мать четверых детей из Каменского района посажена за неуплату алиментов
12:07 День рождения Шигирского идола отметят в Музей истории и археологии Урала
11:34 «Автомобилист» и «Дети России» сыграют в Екатеринбурге на пользу детского онкоцентра
11:21 Начальник цеха осуждён за смерть рабочего в Новолялинском районе
10:58 РЖД выплатит 250 тысяч рублей пассажирке за падение на платформе в Екатеринбурге
10:14 В Парке Маяковского вновь будут штурмовать крепость
09:51 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за халатности управляющей компании
09:20 Посвящённая легендарному журналу экскурсия пройдёт в музее Бориса Ельцина
21:01 На главном екатеринбургском проспекте временно ограничат движение
20:45 Белоярский суд оправдал владельца автотрека в деле о гибели подростка
20:14 Пять тысяч новогодних ёлок забрала «Спецавтобаза» на переработку
19:46 Екатеринбургский водитель получил 10 суток ареста за отказ снять тонировку
19:16 Показ американского антивоенного шедевра заканчивается в Екатеринбурге
18:34 Свыше 150 миллионов рублей потратят на преображение Североуральска
17:37 После смерти подростка в туалете екатеринбургской школы возбудили уголовное дело
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK