Расстрелявшему внедорожник екатеринбуржцу смягчили приговор

Свердловский областной суд пересмотрел приговор 35-летнему Александру Дискову, осуждённому за стрельбу у екатеринбургского лаундж-бара. Апелляция смягчила первоначальный приговор, снизив срок наказания с 5 до 4 лет лишения свободы.Преступления были совершены в ночь на 12 ноября 2023 года у клуба «Нравы» на улице Радищева в Екатеринбурге. После конфликта с посетительницей внутри заведения Дисков вышел на парковку и открыл стрельбу по её автомобилю «Cadillac Escalade». Также он травмировал одного из мужчин, пытавшихся его остановить, а другому угрожал пистолетом.Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном хранении оружия, умышленном уничтожении чужого имущества, угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Помимо тюремного срока, с Дискова взыскали 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей женщины в качестве компенсации морального вреда.Рассмотрев апелляционную жалобу осуждённого и его адвоката, областной суд частично её удовлетворил. Судьи освободили Дискова от наказания по двум статьям (причинение тяжкого вреда и угроза убийством) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. На этом основании общий срок лишения свободы был сокращён на один год.Все остальные обвинения, включая расстрел автомобиля и незаконное хранение оружия, остались в силе. Таким образом, окончательный приговор составляет 4 года колонии строгого режима и выплата компенсации потерпевшей. Решение апелляционной инстанции является окончательным. Мероприятие для возрастной категории 18+