В Нижнем Тагиле рассмотрят дело о гибели бетонщика при ремонте сооружений Верхневыйского водохранилища

В Нижнем Тагиле сотрудника строительной организации, выполнявшей ремонтные работы на комплексе гидротехнических сооружений Верхневыйского водохранилища на реке Выя, будут судить за гибель подчинённого.Его обвиняют в гибели бетонщика по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Согласно материалам дела, обвиняемый был назначен ответственным за строительно-монтажные работы и за технику безопасности на объекте.Однако, как считает следствие, 20 августа 2025 года он, не оценив риски, поручил подчинённым подготовить к монтажу в кессон, глубиной практически 18 метров, металлических трапов.В итоге это привело к тому, что 21 августа 2025 года бетонщик спустился на монтажный трап, чтобы замерить кессон и убедиться, что укороченные трапы подойдут для монтажа, потерял равновесие и сорвался вниз. Он скончался на месте.Обвиняемый признал вину в полном объёме.Рассматривать уголовное дело будет Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Мероприятие для возрастной категории 18+