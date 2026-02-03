Начальник цеха осуждён за смерть рабочего в Новолялинском районе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Верхотурский районный суд вынес обвинительный приговор начальнику цеха автотранспорта Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината. Мужчина признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.Трагический инцидент произошёл 16 июля 2025 года на территории предприятия. По распоряжению начальника цеха механик по ремонту автотранспорта поднялся на крышу здания гаража для проверки кровельных работ. Работник выполнял задание без необходимых средств индивидуальной защиты. Крыша не была оборудована страховочными ограждениями, что грубо нарушало правила безопасности.Спускаясь по скату, покрытому шифером, механик наступил на незакреплённый металлический лист. Лист пришёл в движение, мужчина потерял равновесие и упал с высоты более пяти метров, получив несовместимые с жизнью травмы. В тот же день пострадавший скончался в медицинском учреждении.Суд установил прямую причинно-следственную связь между нарушением должностных обязанностей начальника и гибелью подчинённого. Осуждённый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учётом смягчающих обстоятельств суд применил статью 64 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.Приговор пока не вступил в законную силу.Параллельно завершается гражданское судопроизводство по искам родственников погибшего. Ранее суд уже взыскал с предприятия в пользу родителей и сестры работника более 3 миллионов рублей компенсации морального вреда.Решение по этому гражданскому иску также ещё не является окончательным. Кроме того, на рассмотрении суда находится ещё одно дело о компенсации другим близким родственникам погибшего. Таким образом, юридические последствия трагедии для предприятия и виновного должностного лица ещё не завершены. Мероприятие для возрастной категории 18+