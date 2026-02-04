Возрастное ограничение 18+
Морозы до -27°C прогнозируют синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохранится морозная погода. Синоптики прогнозируются понижение температуры воздуха до -25°C, и до -27°C на севере региона.
В субботу, 7 февраля, в регионе ночью -20…-15°C, при прояснении до -25°C, без существенных осадков; днём -13…-8°C, небольшой снег. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -17…-15°C, днём -10…-8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 8 февраля, в Свердловской области ожидаются снегопады. Ночью -12…-7°C, на севере до -17°C, на крайнем севере до -27°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала небольшой снег, ночью -9…-7°C, днём -7…-5°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
