В Свердловской области сохранится морозная погода
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохраняются ночные морозы до - 32°C, и ожидается похолодание днём до -19°C.
Сегодня, 9 февраля, в регионе небольшой, местами умеренный сенг. Температура днём -12…-7°C, на севере до -17°C, на крайнем севере до -22°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, днём -10…-8°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 10 февраля, в Свердловской области небольшой снег. Ночью -22…-17°C, на севере и в горах -30…-25°C; днём -19…-14°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью -19…-17°C, небольшой снег; днём -16…-14°C без существенных осадков. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 11 февраля, в области небольшой снег. Ночью -27…-22°C, в горах и низинах до -32°C; днём -19…-14°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице без существенных осадков, ночью -24…-22°C, днём -17…-15°C. Ветер 4-9 м/сек.
