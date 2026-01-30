Возрастное ограничение 18+
Сильный ветер и морозы до -30°C ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают о непогоде. В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются тридцатиградусные морозы и ветер с сильными порывами.
В четверг, 5 февраля, в регионе ожидаются снегопады и метель. Температура -25…-20°C, при прояснении до -30°C; днём -19…-14°C, в горах и низинах до -22°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью -24…-22°C, днём -18…-16°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 6 февраля, в Свердловской области небольшой снег. Температура ночью -21…-16°C, при прояснении до -26°C; днём -13…-8°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -19…-17°C, днём -13…-11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
