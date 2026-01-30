Возрастное ограничение 18+

Сильный ветер и морозы до -30°C ожидаются в Свердловской области

17.24 Среда, 4 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Синоптики предупреждают о непогоде. В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются тридцатиградусные морозы и ветер с сильными порывами.

В четверг, 5 февраля, в регионе ожидаются снегопады и метель. Температура -25…-20°C, при прояснении до -30°C; днём -19…-14°C, в горах и низинах до -22°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.

В столице Урала без существенных осадков, ночью -24…-22°C, днём -18…-16°C. Ветер 4-9 м/сек.

В пятницу, 6 февраля, в Свердловской области небольшой снег. Температура ночью -21…-16°C, при прояснении до -26°C; днём -13…-8°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -19…-17°C, днём -13…-11°C. Ветер 4-9 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Синоптики предупреждают о похолодании в выходные в Свердловской области
30 января 2026
Синоптики предупреждают о тридцатиградусных мороза на севере Свердловской области
28 января 2026
Снег и морозы сохранятся в Свердловской области в начале февраля
01 февраля 2026
Свердловское МЧС предупреждает о морозах до -42°C
31 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:44 Екатеринбург увидит неизвестный авангард в цветоформах Клюна
20:15 Жителю города Реж придётся отработать украденные консервы
19:55 В ЗОЖ-гаджеты вкладываются 9 из 10 жителей Екатеринбурга
19:32 В Екатеринбурге раскроют секреты купеческих усадеб у Царского моста
18:56 Каждый третий ключ от новой квартиры в Екатеринбурге «опоздал»
18:50 Мэрию Нижнего Тагила оштрафовали за отсутствие дорожных знаков
17:24 Сильный ветер и морозы до -30°C ожидаются в Свердловской области
17:12 В 2025 году в два раза выросли поставки гранатов на Урал
17:00 В Нижнем Тагиле рассмотрят дело о гибели бетонщика при ремонте сооружений Верхневыйского водохранилища
16:22 В Екатеринбурге пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция
15:52 В Нижнем Тагиле парень поскользнулся и упал под колёса проезжавшего мимо автобуса
15:25 Обвиняемого в покушении на убийство по найму на паркинге в Екатеринбурге оставили под стражей
14:09 Потерявшему троих детей при пожаре отцу вынесли приговор в Белоярском районе
13:05 Свердловских водителей призывают к осторожной езде из-за заснеженности дорог
12:51 65 тысяч свердловских семей подключились к гигабитному интернету в 2025 году
12:08 Учёные УрФУ синтезировали вещества против рака мочевого пузыря и глиобластомы
11:02 СМИ сообщают о смерти учительницы в екатеринбургской школе №77
10:54 Из-за ДТП на Серовском тракте в районе Нижней Туры ограничили движение
10:42 За неделю в Свердловской области выявили 24,9 тысячи новых случаев ОРВИ и гриппа
10:13 Артёмовский суд не позволил самарским коллекторам взыскать с жителей города выкупленные долги
09:26 300 тысяч рублей штрафа получил банк за навязчивые звонки екатеринбурженке
21:10 Приговор члену ОПГ утвердили в Свердловском областном суде
20:21 В Совхозном жестоко убили собаку
19:57 Прокуратура Свердловской области вернула в госсобственность депутатские активы
19:38 Дорожного мастера в Нижнем Тагиле оштрафовали на 20 тысяч за неубранный снег
19:09 Более 8 миллиардов рублей потратят на модернизацию свердловских библиотек и театров
Все новости Свердловской области
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
Все новости России и мира
20:44 Екатеринбург увидит неизвестный авангард в цветоформах Клюна
20:15 Жителю города Реж придётся отработать украденные консервы
19:55 В ЗОЖ-гаджеты вкладываются 9 из 10 жителей Екатеринбурга
19:32 В Екатеринбурге раскроют секреты купеческих усадеб у Царского моста
18:56 Каждый третий ключ от новой квартиры в Екатеринбурге «опоздал»
18:50 Мэрию Нижнего Тагила оштрафовали за отсутствие дорожных знаков
17:24 Сильный ветер и морозы до -30°C ожидаются в Свердловской области
17:12 В 2025 году в два раза выросли поставки гранатов на Урал
17:00 В Нижнем Тагиле рассмотрят дело о гибели бетонщика при ремонте сооружений Верхневыйского водохранилища
16:22 В Екатеринбурге пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция
15:52 В Нижнем Тагиле парень поскользнулся и упал под колёса проезжавшего мимо автобуса
15:25 Обвиняемого в покушении на убийство по найму на паркинге в Екатеринбурге оставили под стражей
14:09 Потерявшему троих детей при пожаре отцу вынесли приговор в Белоярском районе
13:05 Свердловских водителей призывают к осторожной езде из-за заснеженности дорог
12:51 65 тысяч свердловских семей подключились к гигабитному интернету в 2025 году
12:08 Учёные УрФУ синтезировали вещества против рака мочевого пузыря и глиобластомы
11:02 СМИ сообщают о смерти учительницы в екатеринбургской школе №77
10:54 Из-за ДТП на Серовском тракте в районе Нижней Туры ограничили движение
10:42 За неделю в Свердловской области выявили 24,9 тысячи новых случаев ОРВИ и гриппа
10:13 Артёмовский суд не позволил самарским коллекторам взыскать с жителей города выкупленные долги
09:26 300 тысяч рублей штрафа получил банк за навязчивые звонки екатеринбурженке
21:10 Приговор члену ОПГ утвердили в Свердловском областном суде
20:21 В Совхозном жестоко убили собаку
19:57 Прокуратура Свердловской области вернула в госсобственность депутатские активы
19:38 Дорожного мастера в Нижнем Тагиле оштрафовали на 20 тысяч за неубранный снег
19:09 Более 8 миллиардов рублей потратят на модернизацию свердловских библиотек и театров
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK