Жительнице Тавдинского района отказали в наследстве после смерти её
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Тавдинский районный суд отказал местной жительнице в восстановлении пропущенного срока для принятия наследства после смерти её престарелой матери. Женщина почти год не знала о кончине близкого человека, что повлияло на решение суда.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мать наследницы умерла в декабре 2024 года, оставив после себя жилой дом, два земельных участка и около 1,5 миллиона рублей на вкладе, но о её смерти дочь узнала лишь спустя десять месяцев, что указала как уважительную причину, по которой она не принимала наследства. На это у неё было шесть месяцев. Суд обратил внимание, что женщина проживала в одном городе со своей матерью, и при этом годами не навещала её.
О смерти престарелой женщины стало известно после того, как её сосед обратился в полицию. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в доме труп. Согласно судебно-медицинской экспертизе старушка скончалась из-за переохлаждения, поскольку дом не отапливался. Спустя две недели её похоронили за государственный счёт.
В итоге, когда её дочь стала претендовать на наследство, суд отметил, что она, как близкий родственник, должна была проявлять интерес к судьбе и здоровью матери, и отказал ей.
«Родственные отношения подразумевают не только возможность предъявления имущественных требований о наследстве, но и проявление внимания к наследодателю при жизни»,
– подчеркнули в суде.
