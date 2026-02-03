Возрастное ограничение 18+
Потерявшему троих детей при пожаре отцу вынесли приговор в Белоярском районе
Фото: прокуратура Свердловской области
Белоярский районный суд признал отца, который потерял троих детей при пожаре в ночь с 4 на 5 сентября 2025 года в ДНТ «Златобор», ответственным за трагедию.
Согласно материалам дела, мужчина самостоятельно построил дом, в котором проживал с семьей, и привёл проводку несмотря на то, что у него не было специального образования и знаний в области электрики. Он знал, что в туалете есть проблемы с проводкой, но ничего не делал с этим. В итоге произошёл пожар.
Свою вину отец признал.
Напомним, при пожаре погибло двое мальчиков и одна девочка. Ещё четверым детям удалось спастись – троим потребовалась госпитализация, один ребёнок не пострадал.
Суд, учтя позицию прокурора, признал мужчину виновным по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и в качестве наказания назначил ему 2 года ограничения свободы, рассказали в прокуратуре Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, мужчина самостоятельно построил дом, в котором проживал с семьей, и привёл проводку несмотря на то, что у него не было специального образования и знаний в области электрики. Он знал, что в туалете есть проблемы с проводкой, но ничего не делал с этим. В итоге произошёл пожар.
Свою вину отец признал.
Напомним, при пожаре погибло двое мальчиков и одна девочка. Ещё четверым детям удалось спастись – троим потребовалась госпитализация, один ребёнок не пострадал.
Суд, учтя позицию прокурора, признал мужчину виновным по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и в качестве наказания назначил ему 2 года ограничения свободы, рассказали в прокуратуре Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию