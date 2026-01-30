Возрастное ограничение 18+
За заменители молочного жира в сливочном масле для медучреждений будут судить ИП в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с утверждённым обвинением передали уголовное дело индивидуального предпринимателя, который, по версии следствия, поставлял в медицинские учреждения сливочное масло с заменителем молочного жира.
Согласно материалам дела, с октября 2023 года по декабрь 2024 года он заключал государственные и муниципальные контракты на поставку сливочного масла в государственные и медицинские учреждения. При этом масло, которое в итоге поставлялось, не соответствовало требованиям государственных стандартов и технических регламентов, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Когда схема вскрылась, против предпринимателя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере, организованной группой). Сообщается, что обвиняемый действовал не один. Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.
Общая сумма ущерба оценивается в 20,3 миллиона рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Для создания видимости законности поставок использовались подложные товарно‑сопроводительные и ветеринарные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о качестве и составе продукции»,
– рассказали в прокуратуре.
