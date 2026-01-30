На дороге «Артемовский — Зайково» произошло смертельное столкновение легковушки и грузовика

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Артемовском районе утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На 16 километре автодороги «Артемовский — Зайково» столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля «Рено Логан», житель Байкаловского района, ехал со стороны Ирбита и выбрал скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям. В период снегопада он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво».Как пояснил 66-летний водитель грузовика, он двигался без груза из Артемовского в сторону Ирбита, когда легковой автомобиль внезапно оказался на его полосе движения, оставив минимальное время для манёвра.В результате аварии погиб 70-летний пассажир «Рено», находившийся на переднем сиденье. Мужчина скончался на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи. Водителя легкового автомобиля с телесными повреждениями доставили в больницу. Водитель «Вольво» не пострадал.При осмотре места происшествия инспектор дорожного надзора зафиксировал недостатки в содержании дороги, в том числе занижение обочины. Этот факт будет учтён при расследовании, также планируется принять меры в отношении организации, отвечающей за состояние трассы. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, движение на участке временно организовано по одной полосе. Мероприятие для возрастной категории 18+