Возрастное ограничение 18+

На дороге «Артемовский — Зайково» произошло смертельное столкновение легковушки и грузовика

12.06 Воскресенье, 8 февраля 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Артемовском районе утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На 16 километре автодороги «Артемовский — Зайково» столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля «Рено Логан», житель Байкаловского района, ехал со стороны Ирбита и выбрал скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям. В период снегопада он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво».

Как пояснил 66-летний водитель грузовика, он двигался без груза из Артемовского в сторону Ирбита, когда легковой автомобиль внезапно оказался на его полосе движения, оставив минимальное время для манёвра.

В результате аварии погиб 70-летний пассажир «Рено», находившийся на переднем сиденье. Мужчина скончался на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи. Водителя легкового автомобиля с телесными повреждениями доставили в больницу. Водитель «Вольво» не пострадал.

При осмотре места происшествия инспектор дорожного надзора зафиксировал недостатки в содержании дороги, в том числе занижение обочины. Этот факт будет учтён при расследовании, также планируется принять меры в отношении организации, отвечающей за состояние трассы. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, движение на участке временно организовано по одной полосе.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Один человек погиб в столкновении трёх автомобилей на ЕКАД
30 января 2026
Под Первоуральском столкнулись два грузовика
30 января 2026
Движение на трассе «Пермь – Екатеринбург» ограничили из-за ДТП
01 февраля 2026
В Заречном пьяный водитель без прав устроил ДТП на трассе, пострадали пять человек
01 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:03 В Каменске-Уральском полиция ищет водителя, скрывшегося после наезда на пешехода
15:38 В Екатеринбурге разыскивают 16-летнюю девушку, нуждающуюся в медицинской помощи
14:55 Суд продлил задержание директора МУП «Теплодом», обвиняемого в хищении денег на отопление в Кушве
14:30 Владелица павильона «Цветы от Аллы» в Екатеринбурге обратилась к главе СК с просьбой сохранить точку
13:51 Фильм екатеринбургского режиссёра получил 14 номинаций премии «Ника»
13:12 Министерство образования отчиталось о подключении всех колледжей Свердловской области к мессенджеру Max
12:43 В Свердловской области в начале недели сохранится морозная погода со снегом и изморозью
12:25 В начале года самыми востребованными курортными направлениями из Кольцово стали Сочи, Дубай и Пхукет
12:06 На дороге «Артемовский — Зайково» произошло смертельное столкновение легковушки и грузовика
11:00 В Свердловской области в январе нашли живыми 50 пропавших человек
19:35 В Красноуральске построили трёхкилометровую лыжероллерную трассу
17:35 Россельхознадзор не пустил в Екатеринбург грузовик с 20 тоннами лука из Казахстана
16:34 Более 20 нетрезвых водителей остановили свердловские госавтоинспекторы за день работы
16:07 Задержанным по подозрению в подготовке теракта на свердловской железной дороге продлили арест
15:27 Екатеринбурженка попала под влияние мошенников и исчезла с мамиными накоплениями
14:56 Свердловские врачи «вырастили» пациенту печень для удаления метастазов
14:18 Администрацию Североуральска обязали поставить водоразборные колонки в Горном районе
11:24 В Екатеринбурге изменятся правила оплаты парковки
11:07 Двух екатеринбуржцев отправили в колонию за нападение на верхнесалдинского полицейского
09:52 Ещё два ДТП с участием детей-пешеходов произошли в Екатеринбурге
09:29 Екатеринбуржца подозревают в продаже арендованной техники
21:17 Екатеринбургские экс-чиновники и депутат отправлены в СИЗО за нарушение условий следствия
20:48 Александр Швец назначен директором по разработке «Авито Товаров»
20:03 Железная дорога заплатит за гибель лося на территории Серова
19:15 Пьяная езда на мотоблоке по Карпинску обернулась принудительными работами и конфискацией
18:55 На пешеходном переходе в Екатеринбурге пострадал ребёнок
Все новости Свердловской области
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
Все новости России и мира
16:03 В Каменске-Уральском полиция ищет водителя, скрывшегося после наезда на пешехода
15:38 В Екатеринбурге разыскивают 16-летнюю девушку, нуждающуюся в медицинской помощи
14:55 Суд продлил задержание директора МУП «Теплодом», обвиняемого в хищении денег на отопление в Кушве
14:30 Владелица павильона «Цветы от Аллы» в Екатеринбурге обратилась к главе СК с просьбой сохранить точку
13:51 Фильм екатеринбургского режиссёра получил 14 номинаций премии «Ника»
13:12 Министерство образования отчиталось о подключении всех колледжей Свердловской области к мессенджеру Max
12:43 В Свердловской области в начале недели сохранится морозная погода со снегом и изморозью
12:25 В начале года самыми востребованными курортными направлениями из Кольцово стали Сочи, Дубай и Пхукет
12:06 На дороге «Артемовский — Зайково» произошло смертельное столкновение легковушки и грузовика
11:00 В Свердловской области в январе нашли живыми 50 пропавших человек
19:35 В Красноуральске построили трёхкилометровую лыжероллерную трассу
17:35 Россельхознадзор не пустил в Екатеринбург грузовик с 20 тоннами лука из Казахстана
16:34 Более 20 нетрезвых водителей остановили свердловские госавтоинспекторы за день работы
16:07 Задержанным по подозрению в подготовке теракта на свердловской железной дороге продлили арест
15:27 Екатеринбурженка попала под влияние мошенников и исчезла с мамиными накоплениями
14:56 Свердловские врачи «вырастили» пациенту печень для удаления метастазов
14:18 Администрацию Североуральска обязали поставить водоразборные колонки в Горном районе
11:24 В Екатеринбурге изменятся правила оплаты парковки
11:07 Двух екатеринбуржцев отправили в колонию за нападение на верхнесалдинского полицейского
09:52 Ещё два ДТП с участием детей-пешеходов произошли в Екатеринбурге
09:29 Екатеринбуржца подозревают в продаже арендованной техники
21:17 Екатеринбургские экс-чиновники и депутат отправлены в СИЗО за нарушение условий следствия
20:48 Александр Швец назначен директором по разработке «Авито Товаров»
20:03 Железная дорога заплатит за гибель лося на территории Серова
19:15 Пьяная езда на мотоблоке по Карпинску обернулась принудительными работами и конфискацией
18:55 На пешеходном переходе в Екатеринбурге пострадал ребёнок
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK