Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области создадут единую диспетчерскую службу «Скорой помощи»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Многочисленные жалобы жителей Свердловской области, особенно из небольших городов, на долгое ожидание медицинских бригад привели к тому, что Минздрав решил провести некоторые реформы в системе «Скорой помощи».
Ключевое нововведение — создание единой диспетчерской службы для всего региона. Она будет работать на базе Екатеринбурга и объединит от 20 до 23 диспетчеров. Все звонки по номеру 103 будут поступать в этот единый центр.
Диспетчеры получат полную картину: они будут видеть все машины скорой помощи в области в реальном времени. Это позволит оптимально распределять вызовы и направлять ближайшую свободную бригаду, даже если она находится в соседнем муниципалитете.
Основная цель — максимально сократить время приема вызова и доезда к пациенту. Регион будет разделен на шесть медицинских округов, каждый со своей окружной станцией скорой помощи. Машины смогут выезжать за пределы своих городов для экстренных вызовов. Например, в Северном округе будет работать 35 бригад, в Южном — 42, в Восточном — 44. Всего в области развернут более 200 бригад, работающих по единым стандартам.
О новой модели работы «Скорой помощи» рассказала министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, выступая в эфире одного из местных телеканалов. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ключевое нововведение — создание единой диспетчерской службы для всего региона. Она будет работать на базе Екатеринбурга и объединит от 20 до 23 диспетчеров. Все звонки по номеру 103 будут поступать в этот единый центр.
Диспетчеры получат полную картину: они будут видеть все машины скорой помощи в области в реальном времени. Это позволит оптимально распределять вызовы и направлять ближайшую свободную бригаду, даже если она находится в соседнем муниципалитете.
Основная цель — максимально сократить время приема вызова и доезда к пациенту. Регион будет разделен на шесть медицинских округов, каждый со своей окружной станцией скорой помощи. Машины смогут выезжать за пределы своих городов для экстренных вызовов. Например, в Северном округе будет работать 35 бригад, в Южном — 42, в Восточном — 44. Всего в области развернут более 200 бригад, работающих по единым стандартам.
О новой модели работы «Скорой помощи» рассказала министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, выступая в эфире одного из местных телеканалов. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Непропустившую реанимобиль жительницу Новоуральска на полгода лишили водительских прав
20 января 2026
20 января 2026