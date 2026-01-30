Экс-директор Водоканала получил срок за гибельную халатность

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Верхнепышминский городской суд вынес приговор бывшему руководителю Среднеуральского ВКХ. Сергей Ильясов признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности гибель двух человек.Трагедия произошла в августе 2022 года на канализационных очистных сооружениях города Среднеуральск. Суд установил, что Ильясов систематически нарушал требования охраны труда. Он назначил на ключевую должность по охране труда человека без необходимого образования и компетенции. Подчинённым поручались опасные работы без должного обучения и обеспечения средствами защиты.Роковым стало устное распоряжение директора о регулярной очистке иловой насосной станции. Слесарь-ремонтник и две женщины-оператора приступили к работе 25 августа в загазованном помещении. Они не могли проверить уровень опасных веществ и не имели защиты. В результате залпового выброса ядовитой газовой смеси женщины потеряли сознание от асфиксии и получили травмы при падении. Слесарь, пытаясь помочь коллегам, также отравился. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть мужчины и одной из женщин. Вторая сотрудница чудом выжила после экстренной госпитализации.Суд назначил Ильясову наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении. Ему также запрещено занимать руководящие должности в госструктурах на срок два с половиной года. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей в пользу потерпевших. Приговор ещё не вступил в законную силу.