В Екатеринбурге разыскивают 16-летнюю девушку, нуждающуюся в медицинской помощи

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области сообщил о пропаже 16-летней Александры Дроновой. Девушка сегодня вышла из дома и до сих пор не вернулась.Александра нуждается в медицинской помощи. Рост подростка составляет 150 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза светло-карие.Была одета в белое пальто, черные лосины и черные сапоги. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят незамедлительно сообщить в поисковый отряд по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Мероприятие для возрастной категории 18+