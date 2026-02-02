Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге разыскивают 16-летнюю девушку, нуждающуюся в медицинской помощи
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области сообщил о пропаже 16-летней Александры Дроновой. Девушка сегодня вышла из дома и до сих пор не вернулась.
Александра нуждается в медицинской помощи. Рост подростка составляет 150 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза светло-карие.
Александра нуждается в медицинской помощи. Рост подростка составляет 150 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза светло-карие.

Была одета в белое пальто, черные лосины и черные сапоги. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят незамедлительно сообщить в поисковый отряд по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
