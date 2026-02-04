«Автомобилист» и «Дети России» сыграют в Екатеринбурге на пользу детского онкоцентра

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Хоккейный клуб «Автомобилист» и благотворительный фонд «Дети России» продолжают традицию помощи маленьким пациентам. 20 и 22 февраля на «УГМК Арене» пройдут благотворительные матчи, приуроченные к Международному дню борьбы с детским раком.Собранные средства направят на закупку высокотехнологичного оборудования для детского онкоцентра ОДКБ. Цель кампании 2026 года — собрать 5 592 151 рубль для Лаборатории молекулярной биологии. «Автомобилист» сыграет 20 февраля с владивостокским «Адмиралом», а 22 февраля — с «Шанхайскими Драконами». Слоган акции — «Связаны добрыми делами» — отражает общие усилия клуба и фонда.Героями вечера станут дети, победившие онкологические заболевания. Для них перед матчами организуют экскурсию по арене и встречу с игроками. В преддверии игр хоккеисты уже посетили больницу, проведя для детей и родителей творческий мастер-класс.Во время матчей игроки «Автомобилиста» выйдут на лёд со специальными шевронами с золотой лентой — символом борьбы с детским раком. В фойе арены установят благотворительные сферы для сбора пожертвований. Каждый, кто сделает взнос, получит памятный сувенир — золотую ленту.20 февраля также пройдёт специальная лотерея для болельщиков, пожертвовавших от 500 рублей. К слову, за семь лет совместной работы клуб и фонд собрали на нужды детского онкоцентра уже более 5,7 миллиона рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+