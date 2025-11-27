Возрастное ограничение 18+
Ревдинский фермер пытается вернуть разгулявшихся свиней
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловский областной суд вчера, 5 декабря, поступила апелляционная жалоба. С её помощью фермер из Ревды пытается вернуть в полное своё владение стадо свиней, ранее изъятых по решению суда первой инстанции.
Как сообщает «Ревда-инфо», Анатолий Лутков, известный как «Ташкент», обжаловал решение суда об изъятии у него свиней. Апелляционная жалоба должна быть рассмотрена в облсуде в течение двух месяцев. До того момента исполнение решения ревдинского суда, принятое 25 ноября, приостановлено.
Судебные тяжбы начались в связи с тем, что принадлежащие «Ташкенту» свиньи находились на свободном выгуле и забредали в самые разные районы Ревды, досаждая местным жителям. Судьи неоднократно запрещали фермеру выпускать животных в «свободное плаванье», но хрюшки продолжали покидать фермерский участок на улице Металлистов и разбредаться по всей Ревде. В свою очередь, судебные приставы не смогли добиться исполнения запретов. И тогда предприниматель Арзуман Гатамов предложил временно забрать свиней.
Теперь, раз изначальный хозяин свиней Анатолий Лутков, не отказался от животных и подал апелляцию, свинок вернут ему до того момента, пока в областном суде её не рассмотрят.
