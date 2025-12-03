Возрастное ограничение 18+
Дело о масштабной вырубке леса рассмотрели в Верхотурском суде
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Верхотурский районный суд вынес обвинительный приговор по громкому делу о незаконной рубке леса. Подсудимым оказался предприниматель Вугар Ширинов. Его признали виновным в совершении экологических преступлений в особо крупном размере.
В начале года Ширинов по договору должен был проводить легальные лесозаготовки на отведённых участках. Однако, столкнувшись с размокшей подъездной дорогой, предприниматель решил нарушить закон для упрощения и ускорения работ. Он организовал незаконный спил 27 деревьев — елей, берез и пихт. Распиленные стволы были брошены в колеи, чтобы техника не застревала в грязи. Для сокращения пути Ширинов приказал использовать старый, неприспособленный для этого магистральный волок.
В результате действий предпринимателя тяжёлая техника нанесла колоссальный ущерб молодому лесу. Были повреждены до степени прекращения роста 355 молодых деревьев. Среди них оказались 6 сосен и 349 берез, не достигших разрешённых для рубки размеров. По оценке специалистов Новолялинского лесничества, общая сумма ущерба лесному фонду составила 812 104 рубля.
В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Материальный ущерб, причиненный его преступными действиями, был возмещён в полном объеме. Однако, это не помогло Ширинову избежать наказания в виде полутора лет лишения свободы. Но помогло получить этот срок в условном формате. Испытательный срок для осужденного установлен продолжительностью в один год. Кроме того, суд постановил конфисковать орудие преступления — бензопилу. Она будет передана в доход государства.
