Дело о масштабной вырубке леса рассмотрели в Верхотурском суде

Верхотурский районный суд вынес обвинительный приговор по громкому делу о незаконной рубке леса. Подсудимым оказался предприниматель Вугар Ширинов. Его признали виновным в совершении экологических преступлений в особо крупном размере.В начале года Ширинов по договору должен был проводить легальные лесозаготовки на отведённых участках. Однако, столкнувшись с размокшей подъездной дорогой, предприниматель решил нарушить закон для упрощения и ускорения работ. Он организовал незаконный спил 27 деревьев — елей, берез и пихт. Распиленные стволы были брошены в колеи, чтобы техника не застревала в грязи. Для сокращения пути Ширинов приказал использовать старый, неприспособленный для этого магистральный волок.В результате действий предпринимателя тяжёлая техника нанесла колоссальный ущерб молодому лесу. Были повреждены до степени прекращения роста 355 молодых деревьев. Среди них оказались 6 сосен и 349 берез, не достигших разрешённых для рубки размеров. По оценке специалистов Новолялинского лесничества, общая сумма ущерба лесному фонду составила 812 104 рубля.В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Материальный ущерб, причиненный его преступными действиями, был возмещён в полном объеме. Однако, это не помогло Ширинову избежать наказания в виде полутора лет лишения свободы. Но помогло получить этот срок в условном формате. Испытательный срок для осужденного установлен продолжительностью в один год. Кроме того, суд постановил конфисковать орудие преступления — бензопилу. Она будет передана в доход государства.