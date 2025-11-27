Возрастное ограничение 18+
Председателя совета директоров «Корпорации СТС» не отпустили из СИЗО
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Свердловский областной суд не стал отпускать председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Чёрных.
Напомним, 12 ноября 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил ей срок содержания под стражей до 15 февраля 2026 года.
Адвокаты Чёрных обжаловали постановление, но безуспешно. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, они просили для своей подзащитной меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, но Свердловский областной суд, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и заслушав стороны по делу, оставил постановление суда первой инстанции без изменений.
Следствие считает Татьяну Чёрных причастной к хищению средств субсидий, выделенных свердловским правительством, через структуру «Облкоммунэнерго» и её «дочку», АО «Объединённая теплоснабжающая компания». Ущерб оценивается примерно в 508 миллионов.
