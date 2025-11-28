В Серовском районе в ДТП погибли женщина и ребёнок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в Серовском районе Свердловской области. В аварии погибли два человека — женщина и малолетний ребёнок.Как сообщает областная Госавтоинспекция, авария случилась сегодня, 4 декабря, примерно в 15.30 на 25-м километре автодороги Серов – Сосьва – Гари. По имеющейся на данный момент информации, женщина за рулём «Киа Спектра» выехала на встречную полосу, где её машина столкнулась со встречным грузовиком «КАМаЗ».От полученных травм на месте происшествия погибли сама водитель и её малолетний ребёнок. Ещё один несовершеннолетний пассажир легковушки получил травмы. Его экстренно доставили в больницу попутным транспортом. Состояние ребёнка и характер травм сейчас выясняются медиками. Личности всех троих в настоящее время устанавливаются.На месте происшествия работают оперативные службы. Для проведения неотложных работ движение на участке между Серовым и Сосьвой временно ограничено. Ограничения действуют в обоих направлениях автодороги.