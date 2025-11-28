Возрастное ограничение 18+
В Серовском районе в ДТП погибли женщина и ребёнок
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в Серовском районе Свердловской области. В аварии погибли два человека — женщина и малолетний ребёнок.
Как сообщает областная Госавтоинспекция, авария случилась сегодня, 4 декабря, примерно в 15.30 на 25-м километре автодороги Серов – Сосьва – Гари. По имеющейся на данный момент информации, женщина за рулём «Киа Спектра» выехала на встречную полосу, где её машина столкнулась со встречным грузовиком «КАМаЗ».
От полученных травм на месте происшествия погибли сама водитель и её малолетний ребёнок. Ещё один несовершеннолетний пассажир легковушки получил травмы. Его экстренно доставили в больницу попутным транспортом. Состояние ребёнка и характер травм сейчас выясняются медиками. Личности всех троих в настоящее время устанавливаются.
На месте происшествия работают оперативные службы. Для проведения неотложных работ движение на участке между Серовым и Сосьвой временно ограничено. Ограничения действуют в обоих направлениях автодороги.
