Свердловская область попала в топ-10 по количеству бронирований в отелях и топ-5 – в глэмпингах





— сказал Артём Кромочкин. «По нашим оценкам, только за год количество доступных для бронирования глэмпингов в стране выросло на 39%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По итогам осени 2025 года, Свердловская область вошла в топ-10 регионов, в которых чаще всего бронировали номера в отелях, и в топ-5 по глэмпингам.Согласно исследованию, которое проводила команда «Авито Путешествия» совместно со специалистами «Корпорации Туризм.РФ», в рейтинге по количеству бронирований отелей Свердловская область заняла десятое место. На первом оказалась Московская область, на втором – Краснодарский край, на третьем – Ленинградская область. Также её опередили Татарстан, Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан, Нижегородская и Ярославская области.При этом в Свердловской области оказались самые доступные номера: в среднем 3100 за ночь. Также дешевле всего было снять номер в Волгоградской области (3200 рублей), Ростовской области (3300 рублей), Самарской и Ленинградской областях (по 3400 рублей), а также в Приморском крае (3500 рублей).Самый дорогой вариант был в Калининградской области: в среднем 6100 за ночь. Также не самый низкий ценник в Ярославской области (4400 рублей), Нижегородской и Московской областях (по 4300 рублей), а также в Татарстане и Ставропольском крае (по 4000 рублей).По словам директора «Авито Путешествий» Артёма Кромочкина, многие глэмпинги работают круглогодично и все чаще предлагают гостям разнообразные варианты досуга, поэтому путешественники выбирают их даже осенью.Среди регионов по количеству бронирований глэмпингов Свердловская область заняла пятую строчку, уступив первое место Московской области, второе – Татарстану, третье – Карелии, а четвёртое – Краснодарскому краю. Опередить удалось Ленинградскую, Владимирскую, Тульскую, Нижегородскую и Рязанскую области.Самые доступные цены на отдых в глэмпингах осенью 2025 года были в Ленинградской области и Карелии (по 7600 рублей), а также в Тюменской области (7900 рублей) и Адыгее (8200 рублей). В Свердловской области глэмпинги тоже оказались не дешёвым удовольствием – 10400 рублей за ночь. Дороже только в Калужской области (12000), Московской области (11500 рублей), Тульской (11400 рублей) и Ярославской (10800 рублей) областях.По данным Авито, общее количество бронирований глэмпингов выросло на 57%. Самый заметный рост отмечается в Рязанской области (+148%), Карачаево-Черкесии (+120%), Нижегородской (+116%), Свердловской (+104%) и Владимирской (+82%) областях. Предложение тоже растёт.