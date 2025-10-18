Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции

– отметил управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито» Андрей Рыбинцев.

«Открытие наших генеративных ИИ-моделей – это инвестиция в будущее российской технологической экосистемы. Благодаря таким инициативам ИИ становится доступным не только корпорациям, но и студентам, стартапам, исследователям и небольшим командам. Чем больше разработчиков вовлечено в создание ИИ-решений, тем быстрее развивается вся отрасль. Мы хотим внести свой вклад в этот процесс»,