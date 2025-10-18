Возрастное ограничение 18+
Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Технологическая платформа Авито открыла доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции, в разработку которых компания инвестировала около полумиллиарда рублей. Использовать их можно, как в бизнесе, так и в науке.
Речь идёт о текстовой модели A-Vibe и мультимодальной модели A-Vision с восемью миллиардами параметров, адаптированных под русский язык и специфику российского рынка.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Авито, модели созданы дочерней компанией «Авито Тех» на базе открытых архитектур Qwen3 и Qwen2.5-VL, хорошо подойдут для анализа документов, автоматизации создания контента и разработки ИИ-ассистентов. Они работают с большими текстами (до 100 страниц) и поддерживают интеграцию с внешними сервисами, что позволяет создавать автономных ИИ-агентов.
A-Vibe и A-Vision уже применяются в сервисах Авито и теперь доступны для использования в образовании, науке и бизнесе. Разработчики уверены, что открытые ИИ-модели могут быть полезны, как небольшим командам и стартапам, так и крупным компаниям или исследовательским центрам, поскольку их можно использовать для автоматизации рабочих процессов.
Кроме того, команда Авито перевела на русский и выложила ведущие международные тесты, которые помогут разработчикам оценить качество работы ИИ-моделей:
– MATH-500 – для сложных математических задач школьного и вузовского уровня, требующих многошагового решения;
– GPQA Diamond – для научных вопросов по физике, биологии, химии и другим дисциплинам;
– DROP_RU – для задач на понимание текста с рассуждениями и вычислениями;
– BFCL V3 – для оценки способности модели работать с внешними инструментами для создания ИИ-агентов.
Модели доступны под лицензией Apache 2.0, что позволяет свободно использовать их в различных целях.
«Открытие наших генеративных ИИ-моделей – это инвестиция в будущее российской технологической экосистемы. Благодаря таким инициативам ИИ становится доступным не только корпорациям, но и студентам, стартапам, исследователям и небольшим командам. Чем больше разработчиков вовлечено в создание ИИ-решений, тем быстрее развивается вся отрасль. Мы хотим внести свой вклад в этот процесс»,
– отметил управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито» Андрей Рыбинцев.
