В Екатеринбурге «разрешили» украшать подъезды к Новому году, но с ограничениями
Фото: Вечерние Ведомости
Администрация Екатеринбурга внесла ясность относительно новогоднего оформления подъездов. Запрета на создание праздничной атмосферы в многоквартирных домах нет. Однако украшать общее имущество необходимо по установленным правилам, которые приняты на федеральном уровне и обязательны для всей страны.
Первое ключевое правило — установка декора требует согласования с жильцами, так как лестничные клетки являются общим имуществом собственников. Второе — обязательное соблюдение требований пожарной безопасности.
С пояснениями о том, что украшать подъезды жилых домов к Новому году всё же можно, выступила мэрская пресс-служба после шквала возмущённых комментариев на новость о запрете, которая появилась на портале Е1. В той новости, горожан, в частности, пугали административной ответственностью (которая может-таки последовать, если нарушить указанные выше правила). Для большей ясности, пресс-служба привела полную цитату из выступления главы Екатеринбурга Алексея Орлова на заседании коллегии Администрации города по теме новогоднего оформления подъездов многократных домов:
«У нас сейчас есть ограничения по новогоднему оформлению подъездов в жилых домах. Насколько я знаю, даже административная ответственность возможна, если без согласования с управляющей компанией. Вот мы говорим про жилые дома. На это надо обратить внимание [на соблюдение мер безопасности], чтобы людей не подвести. А то мы призываем, давайте оформлять. Оформили – и получили неприятности. Это нужно в обязательном порядке посмотреть».
