На Серовском тракте под Нижней Турой столкнулись три легковых автомобиля и грузовик
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 221-м километре трассы «Екатеринбург – Серов», вблизи Нижней Туры, произошло массовое ДТП с участием трёх легковых автомобилей и грузовика, гружённого известью.
По предварительным данным, 37-летний водитель Renault Duster, буксируя Toyota, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Foton. От удара грузовик отбросил на встречную полосу, где в этот момент ехал Opel Astra. По словам водителя Renault, буксировочный трос попал под колесо, и он потерял управление.
В результате ДТП пострадал только 40-летний водитель Foton. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, он получил телесные повреждения. После осмотра медики разрешили ему пойти домой.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
