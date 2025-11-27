Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском за обман 22 пенсионеров будут судить банду «ремонтников»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Синарский районный суд Каменска-Уральского передали уголовное дело с утверждённым обвинением в отношении семи жителей Свердловской и Челябинской областей, которые навязывали пожилых людям ремонт окон и балконов и брали за свою работу завышенную плату.
В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в мошенничестве и в покушении на мошенничество (по части 4 статьи 159 УК РФ, включая квалификацию с частью 3 статьи 30).
По версии следствия, банда «ремонтников» действовала с сентября по ноябрь 2024 года. Сначала они обзванивали пожилых людей как операторы «колл-центра» и под предлогом выдачи сертификата на бесплатное гарантийное обслуживание предлагали пригласить мастеров для осмотра окон и балконов. Затем при личной встрече банда вводила в заблуждение пожилых людей, убеждая их в необходимости провести ремонт. За свои услуги они брали чрезмерно высокую плату.
В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в мошенничестве и в покушении на мошенничество (по части 4 статьи 159 УК РФ, включая квалификацию с частью 3 статьи 30).
По версии следствия, банда «ремонтников» действовала с сентября по ноябрь 2024 года. Сначала они обзванивали пожилых людей как операторы «колл-центра» и под предлогом выдачи сертификата на бесплатное гарантийное обслуживание предлагали пригласить мастеров для осмотра окон и балконов. Затем при личной встрече банда вводила в заблуждение пожилых людей, убеждая их в необходимости провести ремонт. За свои услуги они брали чрезмерно высокую плату.
«В результате противоправных действий обвиняемых 22 пенсионерам причинен ущерб на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей»,
– рассказали в прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию