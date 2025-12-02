Возрастное ограничение 18+
Почти 10 миллионов рублей конфисковал суд с экс-менеджера по снабжению из Краснотурьинска
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске вынесли приговор бывшему менеджеру по снабжению, работавшего на местном металлургическом предприятии. Суд признал его виновным в коммерческом подкупе в значительном, крупном и особо крупных размерах – по статье 204 УК РФ.
Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2024 год он получил от контрагентов более 9,7 миллиона рублей за покровительство при закупках.
С учётом позиции государственного обвинителя Краснотурьинский городской суд назначил виновному штраф в размере 6 миллионов рублей и конфисковал с него незаконное «вознаграждение» в доход государства. Также экс-менеджера на шесть лет лишали права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в коммерческих организациях, рассказали в областной прокуратуре.
Отмечается, что уголовное дело в отношении одного из представителей организаций-контрагентов было прекращено, а в отношении других — отказано в возбуждении уголовного дела в связи со способствованием раскрытию преступления.
Напомним, в начале недели в Каменске-Уральском за коммерческий подкуп осудили бывшего начальника отдела охраны труда.
Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2024 год он получил от контрагентов более 9,7 миллиона рублей за покровительство при закупках.
С учётом позиции государственного обвинителя Краснотурьинский городской суд назначил виновному штраф в размере 6 миллионов рублей и конфисковал с него незаконное «вознаграждение» в доход государства. Также экс-менеджера на шесть лет лишали права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в коммерческих организациях, рассказали в областной прокуратуре.
Отмечается, что уголовное дело в отношении одного из представителей организаций-контрагентов было прекращено, а в отношении других — отказано в возбуждении уголовного дела в связи со способствованием раскрытию преступления.
Напомним, в начале недели в Каменске-Уральском за коммерческий подкуп осудили бывшего начальника отдела охраны труда.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге экс-инспектора ФНС осудили за взяточничество
04 декабря 2025
04 декабря 2025
Турагента из Нижней Туры признали виновным в мошенничестве
02 декабря 2025
02 декабря 2025