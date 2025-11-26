Возрастное ограничение 18+
С начала года в Свердловской области выдворили более 1400 иностранцев
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала года судебные приставы в Свердловской области отправили на родину 1 432 иностранца, которые находились в России нелегально.
Подчеркивается, что речь идёт о тех, кого суд признал виновным по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации») и постановил выдворить за пределы страны.
«За 10 месяцев больше всего выдворено: 623 гражданина Таджикистана, 456 граждан Узбекистана. Менее всего граждан Кубы, Вьетнама, Египта, КНР – от одного до шести»,
– рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областного ГУФССП.
